У мережі знайшли зіркового "двійника" Насті Каменських, яка вражає своєю зовнішньою схожістю з популярною українською співачкою

Увагу українців привернула румунська співачка INNA. Як пише Politeka.net, днями у своєму Instagram Зарубіжна зірка поділилася новими знімками. На них вона позувала на пляжі в чорному купальнику з пікантними вирізами.

Як звернули увагу на сторінці програми «Зірковий шлях» в Instagram, на цих фото Інна дуже схожа на Настю Каменських. У новій публікації українцям запропонували порівняти фото двох співачок на колажі.

Варто відзначити, що більшість коментаторів дійсно помітили сильну схожість красунь і навіть здивувалися тому, що це не одна людина.

"У сенсі це не вона?", "Да ладно, це хіба на один і той же чоловік", "схожі тільки на цьому фото, зайшла на сторінку до Інни. Зовсім різні", "Реально однакові", "капець, я думав це дві Насті?", "Дуже схожі", «взагалі не відрізнити", "Так, я була впевнена, що це один і той же чоловік", "кучерики однакові а ось фігурка різна. Інна дуже шикарно виглядає", "Я думала що це НК, тільки з фотошопом", - пишуть люди.

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