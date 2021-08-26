Українська співачка, солістка групи ВІА Гра Ксенія Попова вразила екстремальними заняттями
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода артистка опублікувала кадри з незвичайного спортивного залу. Дівчина вирішила спробувати стрибки на еластичних стрічках. Для тренування Ксенія вибрала обтягуючий комплект, який підкреслив її струнку фігурку.
"Сьогодні сходила на таке цікаве тренування", - підписала фото зірка.
Також вона показала, що крім стрибків її підвішували до стелі і змушували кружляти.
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"Побачила в сторіс у мами і вирішила спробувати. Абсолютно не страшно. Мені здається, я давно так вільно не стрибала в сторони, висоту, підлогу. Це весело, цікаво і незвично, досить складно", - підписала відео зірка.
Відзначимо, що Ксенія прославилася після участі в «Х-факторі». Сама артистка родом з Кривого Рогу. Зараз вона будує успішну кар'єру в популярному жіночому колективі, продюсуванням якого займається Костянтин Меладзе.
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