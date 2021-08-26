Відомі співачки Слава Камінська і Анна Седокова, а також голлівудська актриса Дженніфер Еністон відверто розповіли про свої пластичні операції

Як відомо, багато знаменитостей вдаються до допомоги пластичних операцій та інших косметичних втручань для того, щоб досягти свого «ідеалу» зовнішності. Такі методи використовують як українські, так і зарубіжні зірки. Розповіді про знаменитостей, що зважилися на пластику, з'явилися на сторінці шоу «Зірковий шлях» в Instagram, пише Politeka.net.

Однією з тих, хто не приховує маніпуляцій зі своєю зовнішністю, виявилася екс-солістка «НеАнгелів» Слава Камінська. Співачка сама розповіла, що пройшла процедуру ліпосакції. Також артистка збільшила груди і змінила форму носа.

"Вже 13 років мене все влаштовує, навіть дуже", - заявила Камінська.

Не завжди була задоволена собою і екс-солістка ВІА Гри українського походження Анна Седокова. Вона вдалася до ліпосакції ще в 21 рік-після народження дитини. Пізніше проблема неідеальних форм знову змусила співачку комплексувати, проте цього разу вона розібралася з нею вже власними зусиллями.

Втім, не всі зірки готові відкрито говорити про свої операції. Так, 52-річна американська актриса Дженніфер Еністон явно не виглядає на свій вік. При цьому вона стверджує, що робила тільки дві операції, і то – через викривлення носової перегородки.

"Це найкраще рішення. Після операцій я почала спати, як немовля", - зізнається зірка.

Нагадаємо, Слава Камінська в корсеті перетворилася на ефектну "фурію", підкоривши виступом.

Як повідомляла Politeka, Слава Камінська в прозорому вбранні несподівано защебетала українською мовою.

Також Politeka писала, що Камінська здивувала сумним одкровенням після розвалу "НеАнгелів" і відпустки з колишнім чоловіком.