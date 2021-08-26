Знаменитий український артист балету і чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов показав себе і дружину перед концертом Андреа Бочеллі в Києві
Однією з гучних подій під час святкування Дня Незалежності України цього року став виступ легендарного італійського оперного співака Андреа Бочеллі в Маріїнському парку. Потрапити на нього можна було тільки за запрошеннями, які отримали в тому числі і деякі українські зірки.
Серед них виявилися і Катерина Кухар з Олександром Стояновим. Як передає Politeka.net, відповідним знімком з Маріїнського парку танцюрист поділився у своєму Instagram. На заході пара зустрілася з відомою українською продюсером і колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою.
На фото вони позують втрьох, демонструючи свої лаконічні ділові образи.
Син Софії Ротару застав маму в хвилюючий момент, такою її ніхто не бачить: "За хвилину до..."
Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій"
Зупинилося серце знаменитого актора, який геніально грав лиходіїв: "Непоправна втрата"
Кароль розлютила українців, вийшовши на сцену з піснею Кузьми Скрябіна: "Хто дав їй дозвіл?"
Захоплення українського літака, в МЗС перервали мовчання про НП в аеропорту: "Були озброєні..."
"Концерт Андреа Бочеллі став вишенькою на торті у святковому марафоні 30 років незалежності. Це був приголомшливий вечір: легендарна музика, друзі, неймовірно красиві ... ВСІ)) загалом, якщо ставити оцінку цій події-100/100! Весь наступний день все ще був під враженням і навіть поповнив свій плейлист", - написав Стоянов.
Він явно залишився під сильним враженням від заходу.
Нагадаємо, Катерина Кухар з чоловіком показали, чим займаються перед концертом.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар розцілувала задоволеного Горбунова, поки Осадча не бачить.
Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" з чоловіком влаштували парад етнічних нарядів.