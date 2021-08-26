Знаменитий український артист балету і чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов показав себе і дружину перед концертом Андреа Бочеллі в Києві

Однією з гучних подій під час святкування Дня Незалежності України цього року став виступ легендарного італійського оперного співака Андреа Бочеллі в Маріїнському парку. Потрапити на нього можна було тільки за запрошеннями, які отримали в тому числі і деякі українські зірки.

Серед них виявилися і Катерина Кухар з Олександром Стояновим. Як передає Politeka.net, відповідним знімком з Маріїнського парку танцюрист поділився у своєму Instagram. На заході пара зустрілася з відомою українською продюсером і колишньою дружиною Потапа Іриною Горовою.

На фото вони позують втрьох, демонструючи свої лаконічні ділові образи.

"Концерт Андреа Бочеллі став вишенькою на торті у святковому марафоні 30 років незалежності. Це був приголомшливий вечір: легендарна музика, друзі, неймовірно красиві ... ВСІ)) загалом, якщо ставити оцінку цій події-100/100! Весь наступний день все ще був під враженням і навіть поповнив свій плейлист", - написав Стоянов.

Він явно залишився під сильним враженням від заходу.

Нагадаємо, Катерина Кухар з чоловіком показали, чим займаються перед концертом.

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