Солістка популярного українського гурту "KAZKA" Олександра Зарицька, яка стала учасницею нового сезону шоу "Танці з зірками", здивувала своєю підготовкою до шоу

Як передає Politeka.net, в Instagram у фігуристої Зарицької з'явилося фото, на якому вона продемонструвала неймовірну розтяжку. Співачка позувала в червоній накидці і чорних чобітках.

"Як тільки ми вперше виконали свою нову пісню "Цілувати тебе" на презентації серіалу @1plus1_ua "Моя улюблена страшко". Трек став головним саундтреком до серіалу. Тому чути його будете дуууже часто. Але офіційна прем'єра пісні в понеділок. Тому чекайте і готуйте свої лайки! P. S. @Tanci1plus1 теж готуйтеся! Я вже йду", - підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Яка красуня", "Ваааау, розтяжка", "Ого!", "Ось це растяжечка)", "Не можу дочекатися, щоб послухати твою нову пісню! Ти виглядаєш так приголомшливо!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Зарицька кардинально зменшила обсяги перед участю в "Танцях з зірками":"Животик горить".

Як повідомляла Politeka, Олександра Зарицька після концерту до Дня Незалежності звернулася до українців: «ми дуже раді...».

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