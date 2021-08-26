Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки, не зміг показати повноцінний номер на концерті до Дня Незалежності

Як передає Politeka.net, через дощ діти, одягнені в костюми зайчиків, не змогли вийти на сцену. Таке рішення було прийнято організаторами концерту. В Instagram у Сердючки з'явилися кадри з заходу.

"Якби не дощ...", - підписано фото.

У коментарях шанувальники стали обговорювати подію. Багато хто прийшов до висновку, що рішення не випускати дітей під дощ було правильним.

"У відсутності сонця-сяйте самостійно", "Хіба Сердючці дощ перешкода? Запалили так, що жарко було всім. Навіть тим, хто дивився виступ у записі))», «Шкода, малюки напевно репетирували не раз і не вийшли», «але режисер концерту правильно вчинила, що не випустила малюків. Слизька поверхня сцени була від дощу. Міг би впасти хто-небудь з діток. Дощ вніс свої корективи в сценарій. Але нічого. Все одно вийшло все чудово!",- пишуть люди.

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