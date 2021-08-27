Фіналістка шоу "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Юля "Зайка" Бельченко дала відсіч хейтерам

27-річна "Зайка" прославилася після "Холостяка", незважаючи на провал - зізнавшись Заливако в любові в самому фіналі, Юля у відповідь отримала відмову. Проте, дівчина стала дуже популярною в Instagram. За її життям стежать понад 200 тисяч підписників, "Зайка" з радістю показує особисті кадри і ділиться власними переживаннями.

Так, в нових "сторіз" дівчина, у якої вже сформувався свій образ в соцмережі, заговорила про наболіле. Юля поділилася спостереженням, зробивши несподіване "відкриття дня", передає Politeka.net.

"Є люди, які приходять до мене на сторінку, пишуть якийсь негативний або коментар, або повідомлення, і дуже дивуються, коли отримують на нього відповідь. Особливо, коли відповідь їх чимось може не влаштувати. Ось цей мій "улюблений" коментар: "Блін, ти не мила зайка! Ти - обманщиця!" Друзі, перше, що хочу сказати, я не мила зайка, я не вигаданий персонаж... Я не претендую на звання діснеївської принцеси. У мене є різні стани, різні настрої і періоди в житті. Я прекрасно знаю свої недоліки і працюю з ними. З цього моменту я прийняла рішення, що нікому нічого не буду доводити", - заявила Бельченко.

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