Активно йде підготовка до другого сезону шоу "Маска"

На телеканалі "Україна" пообіцяли не менш яскраве видовище, ніж у першому сезоні. Зоряним детективам доведеться розгадати двадцять абсолютно нових героїв, над костюмами яких зараз працює той же склад майстрів.

На офіційній сторінці "Маски" в Instagram оголосили, хто буде детективами в новому сезоні, передає Politeka.net. Тут змін ніяких, тільки з одним нюансом, який сильно спантеличив українців, а деяких навіть, відверто, засмутив.

"Воооу 🔥 Зоряні детективи знову в справі! Скучили за ним? У другому сезоні гіпершоу Маска глядачі будуть намагатися розсекретити знаменитостей в костюмах разом з NK, Олею Поляковою, Олегом Винником і DZIDZIO! Вони вже рахують дні до моменту, коли познайомляться з двадцяткою абсолютно нових героїв. Це буде незабутньо! До зустрічі! Ваша МАСКА 🖤", - йдеться в повідомленні.

Користувачі тут же помітили, що в списку немає імені Андрія Данилка (Вєрки Сердючки), який сильно полюбився глядачам за час першого сезону. У коментарях люди гадають, чому немає Данилка і просять його повернути:

"Мабуть, це напишуть всі, але шкода, що не буде Данилка. Андрій Михайлович дуже спостережливий і прекрасно вгадує. А ще він дуже цікава людина і за ним приємно спостерігати!.. хоча... якщо він не буде детективом, то, можливо, він буде учасником? 🤔🤞"

"поверніть Андрія Михайловича"

"Поверніть Данилко!! Без нього це не Маска! Прислухайтеся вже нарешті до глядачів!!"

"Якщо тут немає Андрія Данилка значить він буде в масці 😁"

Нагадаємо, переможець "Маски" перевернув все з ніг на голову, українці такого не очікували:" зіпсувати таке шоу..."