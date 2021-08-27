Українська співачка Оля Полякова відреагувала на критику своєї творчості

Артистка записала відеозвернення і опублікувала його на своїй сторінці в Інтстаграм, передає Politeka.net.

Так, Полякова зазначила, що її часто критикують за легковажний репертуар, і просять чогось нового і зі змістом. Співачка заявила, що прислухається до побажань, проте догодити все одно не виходить.

Так, на концерті "Національна легенда України" Полякова виконала пісню "Віват, Король". Після цього її порівняли зі знаменитою артисткою Тамарою Гвердцителі, і заявили, що Полякова не дотягнула ноту.

"Нічого, що я співала на терцію вище, ніж у Тамари, і на октаву вище, ніж були всі її високі ноти?» - обурилася Полякова.

Також співачка додала, що її дорікають за виконання пісень мовою країни-агресора Росії. Полякова відповіла, що спеціально виконала пісню українською - »Сіла птаха". Але тут її вже розкритикували за манеру виконання.

Полякову підтримали шанувальники і колеги по шоу-бізнесу.

"Оля давай пісню англійською😂❤️ ти сама досконалість», - написала телеведуча Леся Нікітюк.

"Будь собою!! Не зраджуй себе", - емоційно відгукнувся дизайнер Андре Тан.

Раніше повідомлялося, Полякова у вишуканому вбранні показала українцям іншу себе

Також, Леся Нікітюк влаштувала "битву" з Дорофєєвою і Каменських, попросивши українців про допомогу: подробиці

Politeka розповідала, вражена Полякова кинула новий виклик Тіні Кароль, скандал отримав продовження: "ти визначся..."