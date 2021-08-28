Відома артистка Надя Дорофєєва показала свій стиль перед виступом в Одесі

Як передає Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною українською співачкою. Вона стала відома завдяки своїй участі в групі "Время и Стекло" разом з Позитивом (Олексієм Завгороднім). У 2020-му році група заявила про свій розпад. Після цього Надя Дорофєєва успішно почала сольну кар'єру. Дівчина активно веде соціальні мережі і показує шанувальникам моменти з життя.

Цього разу співачка показала нові відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Надя показує свій новий образ-рожеву піжаму. На ній рожеві штани і кофта з білим хутром. Свій образ співачка доповнила рожевою панамкою.

"Сьогодні день народження у нашого барабанщика Міші. А ще ми влаштували тематичний виїзд в рожевому кольорі. Сьогодні буду вам показувати.", розповіла Надя Дорофєєва. Після вона показала всю свою творчу команду в рожевому кольорі.

Також Надя показала свого барабанщика, у якого день народження. "Наша святкова киця", підписала артистка.

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