Нове шоу "Співають всі" тільки стартувало в Україні, але у ж встигло наробити багато шуму

Напередодні виходу на екрани другого випуску, автори намагаються не зменшувати градус і підігрівати інтерес до проекту. Так на офіційній сторінці проекту в Instagram з'явилася добірка віео з суддями, що плачуть. / Серед них була і Анастасія Приходько, яку раніше глядачі звинуватили в зайвій строгості до учасників.

"Якщо зворушило Анастасію @prykhodko_official, значить, дуже гідний виступ буде", - прокоментували відео в мережі.

Нагадаємо, раніше Приходько відповіла на критику своєї поведінки в шоу.

"Якщо мені не подобається-значить, мені не подобається. Грати і робити з себе хорошу, я не буду. Я для того, щоб там судити. Я власне кажучи це і роблю«, " полилося стільки негативу ... нехай. Значить, я все роблю правильно: я вам не подобаюся. І це добре. Я буду продовжувати це робити і далі", - заявила вона.

Нагадаємо, нова поява Меладзе в Україні на «Співають всі!"обернулося скандалом:" Ну це провал дна»

Як повідомляла Politeka, Приходько вляпалася в скандал на популярному шоу і вирішила не стримуватися: "ви жалюгідні..."

Також Politeka писала, що нова дружина ведучого" Співають всі "Остапчука без сорому "осідлала" чоловіка на вулиці