У мережі показали одного з учасників нового сезону "Холостячки" зі Златой Огневич

Як передає Politeka.net, Злата Огневич популярна українська співачка. Артистка прославилася завдяки своїй участі на міжнародному конкурсі Євробачення, де вона посіла 3 місце. Нещодавно стало відомо, що співачка стала головною героїнею другого сезону популярного шоу "Холостячка". У мережі йде активне обговорення проєкту і його нових учасників.

Цього разу в мережі показали нового учасника, який боротиметься за серце нової "Холостячки" Злати Огневич. Він є чемпіоном України та США з дайвінгу. За його словами, він відмовився від міжнародних змагань, коли дізнався, хто став новою "Холостячкою."

Варто відзначити, що чоловік повернувся в Україну з Мексики заради проєкту.

У коментарях вибухнуло обговорення, де кажуть, що такого чоловіка в попередньому сезоні вже "відшили": "Черговий самозакоханий принц. Одного такого Мішина вже відшила))", "А чого насправді "відмовився" від змагань? Ааа, ми повинні в цю легенду повірити, ну ок, чекаємо вже з нетерпінням."

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