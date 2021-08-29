Відома артистка Надя Дорофєєва влаштувала під час туру оригінальну розвагу зі своєю командою

Артистка зараз знаходиться в постійних подорожах і активно показує життя з цього боку-майже весь час Надя в дорозі разом з командою і більшість її Сторі присвячені тому, як провести час в туристичному автобусі без нудьги.

Не так давно зірка влаштувала навіть кумедний челендж з Дмитром Монатіком, який також більше доби їхав в туристичному автобусі по тому ж маршруту. Цього разу Надя підготувалася і вирішила урізноманітнити дорогу за допомогою оригінальних рожевих нарядів для команди.

"Щоб нам було весело, вирішили ми зробити тематичний "рожевий" заїзд 🎀 " - пише Надя під кадром.

Шанувальники підтримали « " Надя: фламінго🦩 світла: лялька Барбі🎀; у тебе піжамка?🤔; Сьогодні pink day💞🎀; Надя яка не раз говорила, що ненавидить рожевий:😅💕; Незвичайне день народження у Міші вийшло😂🙌🏻💞; також надя: ненавиджу рожевий 🥲💗; Сьогодні був pink day💗; Дуже крута ідея!Чекаємо ще🤪 Ох Надюша; манікюр Жені і Міші вауууу🔝 🔥; твоя команда неймовірна😍 🔥».

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