Аллу Пугачову підловили за невимушеним спілкуванням з Григорієм Лепсом
Як передає Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на одній з фан-сторінок, присвячених Примадонні. (Щоб подивитися, проскрольте вниз)
На відео видно, як Пугачова і Лепс розмовляли і сміялися на якомусь заході.
Кадри захопили шанувальників артистів. Користувачі Мережі навіть помітили, що Лепс виглядаємо злегка збентеженим поруч з Примадонною.
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"Алла молодіша за всіх нас молодих!!! Обожнюємо", " як я люблю вас Алла...мій кумир...богиня всіх волелюбних і поважаючих себе жінок...Спасибі вам за вас", " яка жінка приваблива! Алла БОРИСІВНА ви чарівні " « " Лепс відчуває, що жінка поруч вогонь, сильна до не можна, аж не знає як себе правильно вести, зачіску пригладив, але повага відчувається і боязкість, яку намагається приховати», «захоплююся, обожнюю Аллу, велика жінка», «Алла Борисівна красиво старіє», - пишуть в коментарях.
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