Переможниця 11 сезону "Холостяка", дівчина Михайла Заливако Анна Богдан заговорила про комплекси з дитинства
Анна Богдан стала активно вести свою сторінку в Instagram після того, як перемогла на шоу «Холостяк» і стала жити разом з головним героєм проекту Михайлом Заливако. Парі довелося витримати багато критики, перш ніж хейтери залишили їх у спокої.
Зараз Анна часто піднімає важливі питання, які турбують дівчат і жінок. Причому не тільки теми схуднення, але і прийняття себе, спорту, комплексів і відносин. Цього разу Богдан згадала про минуле, через яке у неї з'явилися деякі комплекси.
"Дуже багато отримала відповідей від вас з приводу наявності комплексу через зростання. У школі в дитинстві дражнили мене постійно через те, що я була худенька і дуже висока. Зараз цей момент я вже пройшла і пропрацювала. Зараз я насолоджуюся своїм ростом і бачу в ньому тільки плюси.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Щасливий Хіменес-Браво показав свою улюбленицю відразу після душу: "Мистецтво"
НП в повітрі: літак із Зеленським терміново посадили в Одесі, відома причина
Полякову прорвало після Дня Незалежності, висловила все, що думає: "Я не Матвієнко і не Повалій"
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
Але! Ви знали, що більшість ваших комплексів народжуються ще в глибокому дитинстві? У дитинстві мама порівнювала вас з іншими і тепер ви невпевнена в собі людина. Або в дитинстві вас обзивали "жирафом «або навпаки»коротуном". І потім ви почали комплексувати " - розповідає Анна.
Нещодавно зірка прокоментувала свою любов до фото:
"Мені здається, ніщо так не розкриває вашу жіночність як фото. Саме через фото ви починаєте любити себе і своє тіло. І навпаки, якщо дівчина не любить фотографуватися, і навіть нервує через таку, здавалося б, просту дію, значить про любов до себе і свого тіла не може бути й мови»,-зазначила Ганна.
Нагадаємо, що Ганні Богдан погрожують розправою:"Міша тобі не допоможе".
Ще Politeka писала, що Анна Богдан показала рідкісне фото з коханим «Холостяком»: "треба робити це частіше".
Також Politeka повідомляла, що Анна Богдан відверто про вагітність і готовність бути мамою-одиначкою: "у моєї дитини не буде...".