Переможниця 11 сезону "Холостяка", дівчина Михайла Заливако Анна Богдан заговорила про комплекси з дитинства

Анна Богдан стала активно вести свою сторінку в Instagram після того, як перемогла на шоу «Холостяк» і стала жити разом з головним героєм проекту Михайлом Заливако. Парі довелося витримати багато критики, перш ніж хейтери залишили їх у спокої.

Зараз Анна часто піднімає важливі питання, які турбують дівчат і жінок. Причому не тільки теми схуднення, але і прийняття себе, спорту, комплексів і відносин. Цього разу Богдан згадала про минуле, через яке у неї з'явилися деякі комплекси.

"Дуже багато отримала відповідей від вас з приводу наявності комплексу через зростання. У школі в дитинстві дражнили мене постійно через те, що я була худенька і дуже висока. Зараз цей момент я вже пройшла і пропрацювала. Зараз я насолоджуюся своїм ростом і бачу в ньому тільки плюси.

Але! Ви знали, що більшість ваших комплексів народжуються ще в глибокому дитинстві? У дитинстві мама порівнювала вас з іншими і тепер ви невпевнена в собі людина. Або в дитинстві вас обзивали "жирафом «або навпаки»коротуном". І потім ви почали комплексувати " - розповідає Анна.

Нещодавно зірка прокоментувала свою любов до фото:

"Мені здається, ніщо так не розкриває вашу жіночність як фото. Саме через фото ви починаєте любити себе і своє тіло. І навпаки, якщо дівчина не любить фотографуватися, і навіть нервує через таку, здавалося б, просту дію, значить про любов до себе і свого тіла не може бути й мови»,-зазначила Ганна.

Нагадаємо, що Ганні Богдан погрожують розправою:"Міша тобі не допоможе".

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