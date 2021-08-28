Зараз потрібно бути особливо обережним

Переможниця шоу "Холостяк-11" і кохана Михайла Заливако Анна Богдан поскаржилася на несподіване нездужання

28-річна турагент, яка змогла підкорити серце головного героя 11-го сезону шоу «Холостяк» Михайла Заливако, поділилася тривожними новинами у своєму Instagram. Як повідомляє Politeka.net, дівчина розповіла про те, що вночі їй несподівано стало погано.

"Всім привіт! Вчора вночі піднялася температура до 38,8. Півночі збивала ... зараз знову піднялася", - розповіла Богдан.

На відео вона лежить на дивані в домашньому халаті і виглядає ослабленою.

"Хочу сказати: бережіть себе, своє здоров'я. Особливо в період пандемії. І так прикро, коли літо, так не хочеться хворіти!", - поскаржилася кохана "холостяка".

Вона розповіла, що найближчими днями збирається набиратися сил вдома, дотримуючись постільного режиму.

"Помітила, що багато моїх знайомих почали хворіти. Може бути, це пов'язано зі зниженням температури?", - припустила Богдан.

Відзначимо, що після фіналу «Холостяка» Богдан і Заливако вирішили продовжити свої стосунки. Зараз пара живе разом і всіляко демонструє, що їхні почуття один до одного реальні, а не нав'язані контрактом.

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