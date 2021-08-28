Киянка Лілія, яку всі знають як коханку екс-чоловіка Ані Лорак, показала, як проводить час у столиці Туреччини - Анкарі
Як пише Politeka.net, Мурат Налчаджіоглу, незважаючи на чутки про примирення з Ані Лорак, зараз відпочиває з 27-річною Київською візажисткою Лілією. Адже красуня зараз знаходиться в Анкарі, столиці Туреччини, де святкує весілля. Відповідні кадри дівчина опублікувала в сторіс Instagram.
Після цього дівчина вже показала фото з Муратом. Парочка посміхалася, обіймаючись на Селфі.
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Також дівчина опублікувала знімок окремим постом в Instagram. Красуня на ньому вже була одна, позуючи в червоній сукні з вирізом. Лілія доповнила образ яскравим мейкапом. Красуня також вказала, що вона знаходиться в Анкарі, залишивши геолокацію.
Фанати поставили 300 лайків і написали коментарі:
"Лілі, ти шикарна. Мурат теж", "вогонь", "Вау".
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