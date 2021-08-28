Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова відверто розповіла про свій новий досвід
Після фіналу "Холостяка" Даша досить швидко розлучилася з його головним героєм, проте навіть після цього не пропала з поля зору українців. Ефектна гімнастка активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи шанувальників новими знімками.
Як пише Politeka.net, на цей раз Ульянова вирішила розповісти, як пройшло її літо в цьому році.
"Цього року моє літо було не на чілі і не на розслабоні, але це не завадило йому бути насиченим і приголомшливим. Попереду круті Новини, вже не терпиться вам все розповісти", - заінтригувала передплатників дівчина.
Вона поділилася своїм портретом, зробленим на простому чорному тлі. На ньому Даша позує в чорному пальто, задумливо піднісши руки до губ.
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Передплатники Ульянової тут же відреагували на її пост.
"Даша супер", "Шикарна", "яке фото", "Золотий горішок", "справжня принцеса. P. S. Якщо говорити про проект Холостяк.. Таких там не було, і не буде!", "Анджеліна Джолі", - пишуть люди.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова в ультра-міні задерла ногу до стелі і звалилася зі столу.
Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова похвалилася розкішним подарунком і зізналася, куди пропадала.
Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" забула про пристойності і показала розтяжку в боді з панчохами.