Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова відверто розповіла про свій новий досвід

Після фіналу "Холостяка" Даша досить швидко розлучилася з його головним героєм, проте навіть після цього не пропала з поля зору українців. Ефектна гімнастка активно веде свою сторінку в Instagram, регулярно радуючи шанувальників новими знімками.

Як пише Politeka.net, на цей раз Ульянова вирішила розповісти, як пройшло її літо в цьому році.

"Цього року моє літо було не на чілі і не на розслабоні, але це не завадило йому бути насиченим і приголомшливим. Попереду круті Новини, вже не терпиться вам все розповісти", - заінтригувала передплатників дівчина.

Вона поділилася своїм портретом, зробленим на простому чорному тлі. На ньому Даша позує в чорному пальто, задумливо піднісши руки до губ.

Передплатники Ульянової тут же відреагували на її пост.

"Даша супер", "Шикарна", "яке фото", "Золотий горішок", "справжня принцеса. P. S. Якщо говорити про проект Холостяк.. Таких там не було, і не буде!", "Анджеліна Джолі", - пишуть люди.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова в ультра-міні задерла ногу до стелі і звалилася зі столу.

Як повідомляла Politeka, переможниця "Холостяка" Ульянова похвалилася розкішним подарунком і зізналася, куди пропадала.

Також Politeka писала, що Ульянова з "Холостяка" забула про пристойності і показала розтяжку в боді з панчохами.