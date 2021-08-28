Відома актриса Наталка Денисенко здивувала кадрами в образі нареченої на березі моря
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса, зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася в мережі незвичайним відео на березі моря, на якому постала в образі нареченої.
Судячи з геолокації, Наталя вирушила на зйомки в Латвію, і відео було знято саме там. Перед камерою актриса крутиться перед камерою в красивому весільному платті з пишними спідницями, яке красиво лягло по фігурі. Її волосся зібране в елегантну зачіску і прикрашене обідком з намистин, а на обличчі яскравий макіяж.
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У підписі до публікації Денисенко написала: "Юрмальська наречена. Обожнюю бути нареченою, кожен раз це особливі емоції насолоди, любові і легкості. Дякую @venerabride за неймовірну сукню. І @vitaliivasylkevych за відео. І @sergeistorozhev що відпустив з майданчика зняти ролик".
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