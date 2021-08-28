Українська співачка Анастасія Приходько продовжила відверто розповідати про материнство демонструючи дуже особисті фото

Як відомо, у березні цього року Приходько стала мамою втретє. Співачка приховувала свою вагітність і поділилася радісною новиною тільки після пологів. Тепер вона виховує 11-річну дочку Нанну, 6-річного сина Гордія і маленького Луку.

Віднедавна Приходько вирішила бути відвертою зі своїми шанувальниками, і стала показувати всі аспекти материнства без зайвих прикрас. У нових сторіз співачка розповіла про те, як піклується про свого молодшого, коли їй доводиться на якийсь час їхати.

Так, Приходько опублікувала своє фото з грудьми, яку прикриває руками, і показала, як зціджує молоко.

"Синочок з бабусею і молочко я йому теж залишила. Найбільше я боюся, щоб моє молочко не пішло", - зізналася співачка.

Пізніше вона продемонструвала, як готується до вечірнього концерту. Перед виступом їй подарували букет з 30 розкішних троянд. Артистку такий презент явно порадував.

Потім Приходько продемонструвала, як максимально повільно знімає чорний халат. Вона жартома додала, що завжди збирається на концерти в такому темпі.

Завдяки цим кадрам стає зрозуміло, що зірка знайшла для себе працюючий спосіб поєднувати материнство і роботу.

Нагадаємо, Приходько на "Співають всі" показала особливого чоловіка у своєму житті.

Як повідомляла Politeka, Приходько вибухнула тирадою через концерт до Дня Незалежності і скандал із Зібровим.

Також Politeka писала, що Приходько вперше показала обличчя сина, якого народила потай від усіх.