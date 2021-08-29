Красуня Злата Огневич показав яскраве фото з прогулянки в Києві

Відома українська співачка Злата Огневич, яка стала головною героїнею романтичного шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася чарівним кадром, а в підписі до нього розповіла про свою мантру перед концертами.

На фотографії Злата відображена під час прогулянки на мосту в Києві і все це на тлі красивого заходу. Перед камерою співачка з'явилася в довгій чорній сукні, яку злегка задерла, оголивши коліно, а зверху накинула темний піджак. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж, вона не дивиться в об'єктив.

У підписі до фотографії Огневич написала: "Перед концертом я вимовляю свою, особливу мантру. Я зрозуміла, наскільки вона важлива, під час великих турів. Щоб віддавати - потрібно мати внутрішній ресурс. Мені допомагає відчуття балансу, я весь час "ловлю" свої емоції, аналізую їх, задаю масу питань. І мені дуже допомагає ось ця чесність з собою".

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