Знаменита українська актриса і зірка "Холостячки" Ксенія Мішина засвітилася на зв'язці з Олександром Еллертом

В останні кілька днів в мережі обговорюють особисте життя Ксенії. Користувачі вважають, що 31-річна актриса зі своїм 34-річним вже давно повинні перестати ховатися. Після публічної заяви про розставання не минуло й місяця, як пару помітили разом в аеропорту перед початком відпустки.

А сьогодні в мережі шанувальники помітили на особистому відео з весілля подруги Ксенії саму актрису з Олександром Еллертом. Причому на весіллі Мішина в білому костюмі ефектно зловила букет нареченої.

"Ксю зловила 💐 нареченої. Тільки подивіться на цих щасливих намистинок 😍 🙏 🏼 " - сказано в підписі до ролика.

Шанувальники відреагували:

"Цікаво, це все було для піару, або якась інша причина?🤔 ; Так вони разом ?; Так разом вони чи ні? Начебто ж розлучилися; дитячий сад)); у Ксюні такий кльовий син!!!🙌 ; Прям мурашки по шкірі !!!Які ж ви Класні !!😍Нескінченного щастя вам !!!🔥 🙌 ; Великого щастя і найкращі і улюблені; найкращі».

Нагадавши, Еллерт після розриву з Мішиною ошелешив українців кадрами з весілля.

Як повідомляла Politeka, Ксенія Мішина після розриву з Еллертом несподівано покинула Україну, і не одна.

Також Politeka писала, що відомий холостяк змусив Ксенію Мішину кричати від захвату.