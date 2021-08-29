Відома танцівниця, учасниця та переможниця шоу "Танці з зірками" Ілона Гвоздьова показала, як розважається на відпочинку

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка активно ділиться ефектними кадрами з відпустки, куди вона вирушила з коханим чоловіком. 33-річна артистка після двох пологів виглядає просто чудово, що із задоволенням демонструє своїм шанувальникам.

На свіжих кадрах вона помірялася принадами зі своєю подругою, використавши кумедний голос з молодіжної мережі Тік Ток. Дівчата пожартували над розміром бюста Ілони.

"Ми тут веселимося з @jkucher_ як можемо", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу кумедних відгуків.

"Ви дуже красива дівчина з прекрасним почуттям гумору. Всім хейтерам на зло", "блін це так смішно і круто", "з тих пір подружку ніхто не бачив", "Ахах. Ілонка, респект. Ти супер. Підняла настрій. А маленька, не маленька... це не робить тебе менш спокусливою", - пишуть шанувальники.

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