Відомий співак Олег Винник, який є одним з найбільш затребуваних виконавців в Україні, поділився кадрами з концерту в Одесі

Як передає Politeka.net, Винник показав повний зал, а також всю свою команду, яка організовує його незабутні шоу. На відео також засвітилася "таємна дружина" артиста Таюне, яка співає у нього на бек-вокалі. Також Винник здивував визнанням.

«Одеса. Із задоволенням переглядаю відео з наших концертів, кайфую, коли бачу, як горять ваші очі, як ви співаєте і танцюєте разом зі мною! Одесо, ти подарувала неймовірний заряд! 🔥

Вже з нетерпінням чекаю наступних зустрічей в рамках осіннього туру 🥰 Приходьте, будемо запалювати разом", - підписав відео артист.

У коментарях йому залишили масу компліментів.

"Це дуже-дуже душевно", "А Харків вас безмірно чекає. Ви кращий", "Я в захваті, це дійсно приємні і незабутні спогади", "до осіннього туру готові на всі 100%", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Винник в красивій сорочці і косусі змусив "вовчиць" захоплюватися: "любимо безмірно".

Як повідомляла Politeka, Винник засвітився на сцені разом зі своєю "таємною дружиною": "неповторна вовчиця".

Також Politeka писала, що Олег Винник розстебнув сорочку, довівши прихильниць до екстазу: "найкрасивіший".