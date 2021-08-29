Австрійський виконавець Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив екстраординарним образом
Як передає Politeka.net, 32-річний артист все рідше з'являється в образі Кончіти і все частіше епатує публіку в своєму чоловічому образі. Втім, виконавець все одно віддає перевагу жіночим речам, які він вдало комбінує з макіяжем і аксесуарами.
На свіжих фото, які з'явилися у артиста в Instagram, він позував у піджаку, під яким не виявилося одягу. Образ він доповнив порваними чорними колготками і високими ботфортами. Томас сфотографував себе в дзеркалі. Виглядав він вражаюче.
"Щасливий, щасливий", - підписав фото артист.
Алла Пугачова відзначилася в день народження єдиного сина Софії Ротару і зібрала понад 200 "лайків": яскраве фото
Актори "Дизель шоу" вразили відпочинком на all inclusive: "Об'їдаються і п'ють навіть хворі і непитущі"
Робота шкіл з 1 вересня, озвучені важливі правила: «Потрібно буде обов'язково...»
Гвоздьова розповіла, чому не спілкується з Остапчуком після "Танців з зірками": "Переконувала, щоб він не бив морду..."
Двічі розведеного Пономарьова засікли під ручку з відомою блондинкою, чий чоловік пішов до Ані Лорак: "Ой..."
У коментарях артисту залишили масу приємних слів.
"Супер приголомшливий", "Ось це вид!", "Дух захоплює", "Чудовий. Щаслива гордість", "я так люблю ці фото", "Ти виглядаєш круто", "Як не закохатися?", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Кончіта Вурст показала, як виглядає справжня красуня: яскраві кадри.
Як повідомляла Politeka, Кончіта Вурст розстебнула сорочку, влаштувавши незвичайну фотосесію в палаці: сміливі фото.
Також Politeka писала, що Кончіта Вурст вразила виглядом в наряді з декольте: "Королева".