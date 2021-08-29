Австрійський виконавець Томас Нойвірт, який виступає під псевдонімом Кончіта Вурст, вразив екстраординарним образом

Як передає Politeka.net, 32-річний артист все рідше з'являється в образі Кончіти і все частіше епатує публіку в своєму чоловічому образі. Втім, виконавець все одно віддає перевагу жіночим речам, які він вдало комбінує з макіяжем і аксесуарами.

На свіжих фото, які з'явилися у артиста в Instagram, він позував у піджаку, під яким не виявилося одягу. Образ він доповнив порваними чорними колготками і високими ботфортами. Томас сфотографував себе в дзеркалі. Виглядав він вражаюче.

"Щасливий, щасливий", - підписав фото артист.

У коментарях артисту залишили масу приємних слів.

"Супер приголомшливий", "Ось це вид!", "Дух захоплює", "Чудовий. Щаслива гордість", "я так люблю ці фото", "Ти виглядаєш круто", "Як не закохатися?", - пишуть користувачі Мережі.

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