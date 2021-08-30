Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про нові тренди осінньо-зимового періоду 2021 року

Відомий український дизайнер часто показує на своїй сторінці в соціальній мережі модні наряди в цьому році, а також демонструє вдалі луки на поточний сезон. Цього разу в розділі Сторі дизайнер показав кілька наочних прикладів з нарядами, які підійдуть на осінь-зиму цього року.

За словами Андре Тана, в цьому році слід вибрати bodycon сукні по фігурі. Він радить їх комбінувати з грубим взуттям для врівноваження образу і не забувати при цьому про вирізи на одязі.

Міні-спідниці також покажуть себе з нового боку, особливо ті, які будуть з принтами «шахова клітка», «ромби», «смужка».

Романтичні блузи з великими рукавами, рукавами-ліхтариками і подплечниками тренд цього сезону.

Хустки як головний убір стануть найстильнішою альтернативою ненависним шапок. Одяг з великою в'язкою на голе тіло або надіта поверх іншої також буде популярна. Не менш привабливими і на піку популярності цієї осені виявляться вільні і повітряні сукні.

Нагадавши, Андре Тан з маленькою донькою на руках зворушив зізнанням.

Як повідомляла Politeka, колишня дружина Андре Тана зізналася, як виживала з дитиною після розлучення.

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