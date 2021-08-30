Відомий український дизайнер Андре Тан розповів про нові тренди осінньо-зимового періоду 2021 року
Відомий український дизайнер часто показує на своїй сторінці в соціальній мережі модні наряди в цьому році, а також демонструє вдалі луки на поточний сезон. Цього разу в розділі Сторі дизайнер показав кілька наочних прикладів з нарядами, які підійдуть на осінь-зиму цього року.
За словами Андре Тана, в цьому році слід вибрати bodycon сукні по фігурі. Він радить їх комбінувати з грубим взуттям для врівноваження образу і не забувати при цьому про вирізи на одязі.
Міні-спідниці також покажуть себе з нового боку, особливо ті, які будуть з принтами «шахова клітка», «ромби», «смужка».
Дженніфер Лопес зловили в обіймах Кіркорова, Полякова позаздрила: "Реально так виглядає?"
Стихія накрила Київ, затоплені метро і вулиці: кадри з місця події
Українцям підвищать виплати до 50 тисяч: кому перепадуть гроші
Потужний вогонь охопив багатоповерхівку, злетілися пожежники: кадри НП у Києві
Ксенія Мішина та Еллерт не змогли приховати правду про свої стосунки, Мережа кипить: "Саша, навіщо ці ігри"
Романтичні блузи з великими рукавами, рукавами-ліхтариками і подплечниками тренд цього сезону.
Хустки як головний убір стануть найстильнішою альтернативою ненависним шапок. Одяг з великою в'язкою на голе тіло або надіта поверх іншої також буде популярна. Не менш привабливими і на піку популярності цієї осені виявляться вільні і повітряні сукні.
Нагадавши, Андре Тан з маленькою донькою на руках зворушив зізнанням.
Як повідомляла Politeka, колишня дружина Андре Тана зізналася, як виживала з дитиною після розлучення.
Також Politeka писала, що Осадча і Андре Тан" одягли " Саніну з The Hardkiss, результат очевидний.