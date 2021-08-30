Телеканал СТБ здивував несподіваними змінами щодо національного відбору на Євробачення

Подробиці повідомляються на офіційному сайті каналу, а також на сторінці в Instagram.

Так, СТБ більше не займатимуться проведенням Нацвідбору на Євробачення. Надалі суспільний мовник проводитиме Національний відбір самостійно.

«Ми віддаємо Нацвідбір на високій ноті і бажаємо йому зберегти цю планку. Спасибі команді, Сергію Притулі, Руслану Квінті, Кості Меладзе і всім членам журі за те, що жили цим проектом разом з СТБ», — заявила керівник Національного відбору Наталія Франчук.

У п'яти сезонах (2016-2020) за право представляти Україну боролися 92 українських артиста, і половина з них — нові імена, про які широка аудиторія дізналася завдяки прямим ефірам Нацвідбору. Щорічно свої заявки на участь подавали понад 1000 артистів.

Українці бурхливо відреагували на звістку.

"Шкода 😔 це було масштабно, красиво, захоплююче. Дивитися відбори було десь навіть цікавіше, ніж саме Євробачення 🔥Ви таку задали планку, навряд чи хтось її підніме», «О, ні, тільки не це ((я засмучена, тому що це були кращі відбори на Євробачення, кращі постановки👍 мені цього дуже не вистачати», " ви чого?", "Шкода", - пишуть в коментарях на сторінці СТБ в Instagram.

Нагадаємо, Руслана через 17 років після перемоги на "Євробаченні" перевершила себе, з'явилося відео.

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