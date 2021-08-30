Відома українська телеведуча Катя Осадча розкрила плани свого старшого сина на майбутнє

Як відомо, зовсім недавно знаменита ведуча стала мамою втретє, народивши ще одного сина в шлюбі з Юрієм Горбуновим. Однак, крім двох синів від нинішнього чоловіка Осадча виховала ще одну дитину від першого шлюбу з бізнесменом і політиком Олегом Поліщуком.

18-річний Ілля Поліщук вже давно не живе з матір'ю. Нещодавно хлопець випустився з елітної школи Kyiv International School. Осадча не могла пропустити цю подію, і похвалилася кадрами з його випускного. Втім, зазвичай ведуча вкрай рідко показує свого старшого сина в соцмережах.

У новій публікації в своєму Instagram ведуча вирішила розкрити плани Іллі на майбутнє. Як з'ясувалося, її син покинув Україну, щоб здобути освіту за кордоном. Його вибір припав на Мерілендський університет в США.

На новому фото, опублікованому ведучою, хлопець позує на сходинках по дорозі до свого нового місця навчання.

"Ілля! Моя гордість!",- підписала фото Осадча.

Судячи з усього, ведуча залишилася задоволена вибором сина.

Нагадаємо, Осадча в картатому піджаку приміряла на собі образ школярки, в мережі оцінили.

Як повідомляла Politeka, Осадча вперше показала новонародженого сина від Горбунова.

Також Politeka писала, що Горбунов показав, що виростив на їх з Осадчої городі, розмір вражає.