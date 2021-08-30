Популярна співачка Олександра Зарицька з групи "KAZKA" похвалилася схудлими формами

Як передає Politeka.net, Олександра Зарицька є відомою українською співачкою. Вона прославилася завдяки своїй участі в групі "KAZKA", де є солісткою. Нещодавно співачка оголосила, що стала новою учасницею проекту "Танці з зірками", новий сезон якого вийде вже у вересні. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Олександра поділилася новим фото на своїй сторінці в Instagram. Зараз дівчина активно займається тренуваннями і підготовкою до шоу" Танці з зірками", але не дивлячись на це, у групи вийшла нова пісня під назвою "Цілувати тебе"

"Ну нарешті

Прем'єра нового треку! "Цілувати тебе" на всіх цифрових майданчиках. Тому слухайте і пишіть як вам", - розповіла Олександра Зарицька.

Шанувальники засипали солістку групи "KAZKA" приємними словами в коментарях: "Супер", "Просто вау", "Дуже класна пісня", "Як завше, зворушливо і заворожуюче ❤️", "Гаразд! На повторі! Текст...в саме серце, дякую за цей трек"

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