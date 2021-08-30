Відома українська актриса Анна Саліванчук поділилася порадою з українцями у своєму мікро-блозі

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома як українська актриса театру і кіно. Також її знають як дружину продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Анна зіграла в понад 40 проектах, в тому числі в популярному фільмі "Свінгери". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками порадами і моментами з життя.

Цього разу Анна поділилася новими фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку актриса пильно дивиться в камеру і закриває себе книгою. Вона вирішила порекомендувати українцям книги для читання.

"Давно не було поста з рекомендаціями чогось цікавого 🙈

Цього разу це книги.

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Піст обов'язковий до збереження👌

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1.Майкл Роуч "Огранщик алмазу". Книга розширює рамки сприйняття цього світу показуючи наскільки важливо не тільки матеріальне. Написана автором, який 20 років провів на Тибеті, і став першою західною людиною, яка отримала ступінь "Геше".

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2.Джим Рон "Вітаміни для розуму". Неймовірно легка і мотивуюча книга. "Через п'ять років ви будете сумою книг, які прочитали, і людей, які Вас оточують".

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3.Джон Мілтон "Бесіда з найбільшим мережевиком світу". Читати всім, хто хоче поліпшити свої навички комунікації і в рази краще ладити з оточуючими людьми.

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4.Естер Кларисса "Біжить з вовками". Книга для дівчат, хто хоче більше зрозуміти природу жіночності. У ній описані дуууже глибокі смисли і цілі в житті жінок в цій реальності.

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5.Ошо "Життя.Любов.Хихотіння."

Ті, хто по-справжньому хочуть жити, повинні багато ризикувати. Вони повинні рухатися в невідоме. Вони повинні вивчити один з найбільш фундаментальних уроків, що тут немає вдома, що життя це є подорож - без початку, і кінця. Так, є місця, де ви можете відпочити, але вранці Ви повинні знову рушити в дорогу. Життя-це постійний рух, воно ніколи не приходить ні до якого кінця; ось чому життя вічне", - порадила Ганна Саліванчук.

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