З'явилися нові подробиці щодо скандалу з Павлом Зібровим, який не потрапив на святковий концерт до Дня Незалежності України

Свою версію повідомила режисер шоу Катя Царик, передає "КП в Україні".

«Я особисто відповідала Павлу Миколайовичу, у нас була з ним розмова, в якій все було абсолютно не так. Його версія або теорія - це його роздуми на цю ситуацію. Ніколи до нього ніхто ніяких претензій-особисто я буду говорити за себе - не висловлював. Навпаки, я завжди шанобливо ставилася до Павла Миколайовича і ставлюся. Його слова з приводу того, "що мені не вистачило такту", м'яко висловлюючись, мене злегка здивували. Чого - чого-а такту мені вистачає завжди! І я йому дуже тактовно говорила і пояснювала, як формується репертуар», - розповіла вона.

За словами режисера шоу, головна причина, по якій багато артистів не потрапили на концерт – це обмежений час.

Раніше повідомлялося, що Павлу Зіброву заборонили виступати на концерті, а його пісню передали виконувати Сергію Бабкіну.

Зазначимо, це не єдина конфліктна ситуація з концертом. Так, безліч артистів відмовилися виступати. А групу "Green Gray" спершу запросили, але потім не допустили через російськомовний репертуар.

Нагадаємо, відома співачка повторила сумну долю Зіброва:"у мене ніколи не було такого".

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