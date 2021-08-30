З'явилися нові подробиці щодо скандалу з Павлом Зібровим, який не потрапив на святковий концерт до Дня Незалежності України
Свою версію повідомила режисер шоу Катя Царик, передає "КП в Україні".
«Я особисто відповідала Павлу Миколайовичу, у нас була з ним розмова, в якій все було абсолютно не так. Його версія або теорія - це його роздуми на цю ситуацію. Ніколи до нього ніхто ніяких претензій-особисто я буду говорити за себе - не висловлював. Навпаки, я завжди шанобливо ставилася до Павла Миколайовича і ставлюся. Його слова з приводу того, "що мені не вистачило такту", м'яко висловлюючись, мене злегка здивували. Чого - чого-а такту мені вистачає завжди! І я йому дуже тактовно говорила і пояснювала, як формується репертуар», - розповіла вона.
За словами режисера шоу, головна причина, по якій багато артистів не потрапили на концерт – це обмежений час.
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Раніше повідомлялося, що Павлу Зіброву заборонили виступати на концерті, а його пісню передали виконувати Сергію Бабкіну.
Зазначимо, це не єдина конфліктна ситуація з концертом. Так, безліч артистів відмовилися виступати. А групу "Green Gray" спершу запросили, але потім не допустили через російськомовний репертуар.
Нагадаємо, відома співачка повторила сумну долю Зіброва:"у мене ніколи не було такого".
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