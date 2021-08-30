Відома співачка Ані Лорак, яка нещодавно дала концерт в Україні, похвалилася образами на російському фестивалі

Як повідомляє Politeka.net, практично відразу після концерту в Одесі Лорак вирушила на фестиваль «Нова хвиля», який проходить в Росії. Протягом декількох днів заходу Лорак радувала шанувальників неповторними образами.

Зірка засвітила струнку фігурку і ідеальні форми в міні, комбінезоні з декольте і сукні з ефектним вирізом.

"Яскраві моменти @newwave_official. Який образ подобається вам найбільше?",- підписала фото зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів. Образи артистки сполохали шанувальників, які стали вибирати найкращий лук з представлених.

"Всі образи просто офігенні, складно один вибирати", "тут дуже складно вибрати, всі образи шикарні", «найкрасивіша дівчина на російській естраді", "Всі образи по-своєму прекрасні. Таке відчуття, що вам пасує буквально все», «лялечка», - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Ані Лорак забула про пристойності, засвітивши принади в екстра-міні: показові кадри.

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