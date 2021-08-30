Колишній учасник "Холостячки" Андрій Рибак продемонстрував незвичайні стосунки зі своєю нинішньою дівчиною

Як повідомляє Politeka.net, український гуморист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Рибалка вирішив показати, як веселиться зі своєю коханою на ім'я Аліна. Як відомо, комік зустрічався з нею ще до «Холостячки», а після шоу, де Андрій зізнався, що у нього є кохана дівчина, пара вирішила відновити стосунки.

На відео Рибалка під'їжджає на машині до Аліни і задає їй вельми неоднозначне питання.

"Скільки година?", - цікавиться гуморист.

На це його кохана тут же відповідає:

"60 хвилин".

"Спасибі!", - не залишається в боргу комік, і їде.

Судячи з цих кадрів, Андрій і Аліна дійсно живуть на одній хвилі, розділяючи почуття гумору один одного.

"Звичайний діалог на трасі! Знання - сила!",- підписав відео Рибалка.

Його передплатники не змогли пройти повз.

"Ви як завжди супер", "Ахах, хороший", "геніально", "Ахах розрив", - пишуть люди в коментарях до публікації.

Нагадаємо, екс-учасник "Холостячки" Рибак показав свою кохану, заради якої зі скандалом покинув проект.

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