Мама популярного молдавського співака, колишнього судді шоу "Голос країни" Дана Балана Людмила вразила моложавим видом

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram 63-річної молдавської телеведучої і співачки з'явився портрет артистки. На фото Людмила виглядала дуже молодо. Відзначимо, що співачці часто роблять комплімент про зовнішність, підкреслюючи, що вона не виглядає на свій вік. Артистка вражає шанувальників не тільки ідеальною фігурою, але і неймовірною енергійністю.

"Щоб мати гарні очі, потрібно бачити хороше в інших... щоб мати гарні губи, говоріть тільки добрі слова", - підписала фото зірка, вразивши всіх своєю мудрістю.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Ви приклад для наслідування", "Як завжди прекрасна", "Як завжди чарівна! Які правильні слова!", "Яка ви красива", "Яка приємна жінка, як ніби з доброї казки", "Ви чудова", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Людмила Балан показала, як співає українською мовою, кадри: "Давайте дует з Тіною".

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