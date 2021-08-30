Відома українська актриса Наталка Денисенко вразила образом у білому під час прогулянки по Ризі

Як пише Politeka.net, зірка популярного серіалу "Кріпосна" поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Денисенко вирішила показати, як проводить час під час своєї поїздки в Латвію.

Так, на нових фото актриса відображена під час прогулянки по старому місту. Денисенко ефектно позувала на тлі мальовничих будиночків, що створюють затишну атмосферу.

Для прогулянки актриса вибрала ефектний образ. На ній була білосніжна толстовка із зображенням Афродіти, а також довга спідниця кольору слонової кістки з високим розрізом, білі черевики і стильні окуляри.

"Немає часу писати пост. Неможливо надихатися, надивитися, насолодитися....!",- підписала фото Денисенко.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Модель", "яка красива", "дуже красива", "Богиня", "яка краса!", "Наталочка, так кидайте телефон і насолоджуйтеся. Насичуйтеся цими моментами, запам'ятовуйте, занурюйтеся в атмосферу", "Просто вогонь фотка", - пишуть люди в коментарях.

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