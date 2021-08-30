Українська співачка, зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук зачарувала виглядом у королівській сукні

Як повідомляє Politeka.net, 35-річна співачка прославилася після участі в «Голосі країни», але по-справжньому відомою її зробив «Жіночий квартал». Адамчук одна з чотирьох вокалісток, які співають у шоу, паралельно виконуючи і гумористичні ролі.

Нещодавно в Instagram у красуні з'явилося фото, на якому вона постала в красивій червоній сукні з глибоким вирізом на спині. Дівчина стояла в красивій залі, повернувшись спиною до камери. Навпроти неї стояв пам'ятник. У сукні був дуже довгий шлейф, який створював особливий, казковий шарм для знімка.

"Висока любов", - підписала фото зірка.

"Класична любов", - написали в коментарях красуні.

Варто відзначити, що Адамчук дуже любить сукні та вбрання з відкритою спиною. В її соцмережах багато подібних фотографій. Судячи з усього, зірка вважає цю частину тіла своєю сильною стороною.

Нагадаємо, що Марта Адамчук покрутилася перед камерою в образі аристократки: кадри.

Як повідомляла Politeka, Марта Адамчук вразила виглядом у сукні на одне плече: "неможливо забути".

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