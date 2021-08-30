Дружина знаменитого українського музиканта Сергія Бабкіна показала сміливе фото, розговорившись про своє життя

Нещодавно Сніжана Бабкіна опублікувала в Instagram серію постів, в яких поділилася з підписниками історією свого життя, знайомства з чоловіком і подальшого розвитку їх відносин. Не промовчала вона і про численні зради співака, які вирішила пробачити.

Як пише Politeka.net, у новій публікації Бабкіна розкрила, як на неї вплинув цей відвертий досвід.

"Я оголила перед вами своє життя з початку до моменту тут і зараз! Ох, дівчатка, хлопчики ... я довго сумнівалася, викладати чи мою історію сюди, в особистий блог. Але не пошкодувала...Це були дуже емоційні 3 дні! 3 дні Вашого і мого усвідомлення", - зізналася Сніжана.

Вона подякувала всім, хто стежив за її історією і підтримував її. Бабкіна також заявила, що пишається собою і своїм чоловіком.

"Ми пройшли цей шлях і вийшли переможцями в грі під назвою" Життя!",- вважає вона.

Цей пост Бабкіна супроводила сміливим фото, на якому вона позує зовсім без одягу, сидячи до камери спиною на краю басейну.

Підписники не змогли пройти повз цього поста.

"Як естетично", "дуже красива фігура! І тінь від листочка просто в тему", "Фото Любов. І спасибі за відверту вашу історію", "шикарне фото! Скільки ж сили і мудрості в цій жінці!",- пишуть люди.

Нагадаємо, дружина Сергія Бабкіна розповіла про особисту трагедію після відходу тата з сім'ї.

Як повідомляла Politeka, Сніжана Бабкіна поділилася, як живе в тіні знаменитого чоловіка.

Також Politeka писала, що побілілий Бабкін приголомшив видом з проводами на голові.