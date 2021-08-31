Трагедія трапилася в родині знаменитої американської актриси Шерон Стоун

63-річна лауреат премії" Еммі " повідомила про смерть свого 11-місячного племінника і хрещеника Рівера Вільяма Стоуна в понеділок в Instagram. Актриса опублікувала зворушливе відео з домашніми кадрами немовляти. Ролик супроводжує пісня Еріка Клептона Tears in Heaven (»сльози в небесах").

8 вересня Ріверу мав виповнитися рік.

Смерть настала приблизно за тиждень до його першого дня народження у вересні.

Багато зірок і шанувальники пишуть Шерон і її рідним слова.

Минулого тижня Шерон Стоун повідомила, що у її племінника і хрещеника відмовили майже всі органи.

"Мій племінник і хрещеник Рівер Стоун сьогодні був знайдений в його ліжечку з тотальною відмовою органів. Будь ласка, Помоліться за нього. Нам потрібно чудо💥 🙏", - писала вона.

Рівер-син молодшого брата Стоун, Патріка Стоуна, і його дружини Таші.

Майже рік тому Стоун поділився новиною про народження Рівера, розмістивши в Instagram фотографію сором'язливого новонародженого, якого виписують з лікарні в автокріслі: «Подивіться, хто йде додому».

У самої актриси є троє прийомних синів-15-річний Куїнн, 16-річний Лерд і 21-річний Роан.

Відзначимо, в серпні минулого року Стоун повідомила, що її бабуся і хрещена померла від COVID-19. Сестра Шерон Келлі і шурін Брюс в той час були госпіталізовані і боролися за своє життя, але пізніше вони одужали.

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