Фотографії Дантеса в соціальній мережі Instagram часто збирають багато жартів і насмішок.

Як повідомляє Polieka.net, повз останнього знімка Дантеса неможливо було пройти-там він надів халат, зробив маску для обличчя, і з келихом ліг на диван.

Про такий відпочинок можна тільки мріяти, а для Дантеса це реальність.

Судячи з усього, фотографувала його дружина Надя Дорофєєва, з якою артист зараз разом перебуває на відпочинку в Туреччині.

Вирішив відчути себе справжньою Кісою і зробив день у стилі дольче Віта. Все було чудово: приємна ванна з ефірними маслами і видом майже на озеро Комо, потім волосся помив шампунем і навіть бальзамом!!" написав Дантес, коментуючи свої б'юті-знімки.

"Ну Багіра", "я думала, що це Надя", " Ахахах, обожнюю людей з почуттям гумору!Фотки", "для більшого ефекту треба було ще ноги поголити", " просто кращий!!! Почуття гумору, яскравий склад, ну і красень!",- сміються користувачі соціальних мереж над музикантом Володимиром Дантесом.

Нагадавши, друг Тіни Кароль Дьомін напився перед ранковим ефіром, а Дантесу довелося його "рятувати": несподівані подробиці.

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Як повідомляла Politeka.net, Чоловік Дорофєєвої Дантес відверто розповів про своє сорому: "здається, це якийсь...".