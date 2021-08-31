Фотографії Дантеса в соціальній мережі Instagram часто збирають багато жартів і насмішок.
Як повідомляє Polieka.net, повз останнього знімка Дантеса неможливо було пройти-там він надів халат, зробив маску для обличчя, і з келихом ліг на диван.
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Про такий відпочинок можна тільки мріяти, а для Дантеса це реальність.
Судячи з усього, фотографувала його дружина Надя Дорофєєва, з якою артист зараз разом перебуває на відпочинку в Туреччині.
Вирішив відчути себе справжньою Кісою і зробив день у стилі дольче Віта. Все було чудово: приємна ванна з ефірними маслами і видом майже на озеро Комо, потім волосся помив шампунем і навіть бальзамом!!"
"Ну Багіра", "я думала, що це Надя", " Ахахах, обожнюю людей з почуттям гумору!Фотки", "для більшого ефекту треба було ще ноги поголити", " просто кращий!!! Почуття гумору, яскравий склад, ну і красень!",- сміються користувачі соціальних мереж над музикантом Володимиром Дантесом.
Нагадавши, друг Тіни Кароль Дьомін напився перед ранковим ефіром, а Дантесу довелося його "рятувати": несподівані подробиці.
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