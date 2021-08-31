Ведучий популярного шоу "Маска-2" Володимир Остапчук розповів про припинення зйомок
Як пише Politeka.net, нещодавно стартували зйомки другого сезону популярного шоу "Маска", яке транслюватимуть на телеканалах "1+1" та "Україна". Подробицями зі знімального павільйону часто ділиться ведучий "Маски" Володимир Остапчук у своєму Instagram.
Цього разу шоумен розповів, що через сильну грозу, яка бушувала 30 серпня в Києві, зйомки шоу прийшлося призупинити.
"У нас в павільйоні було чути грім, прийшлося зупинити зйомку", - сказав Остапчук.
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Також ведучий шоу показав, що добиратися додому йому довелося після негоди, на дорогах було дуже багато води, тому усі машини рухалися дуже повільно.
"Народ, це потоп! Гроза закінчилася десь годину тому. Я такого давно не пам’ятаю", - каже Володимир.
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