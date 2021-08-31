Її можна зрозуміти

Дочка відомої української співачки Ані Лорак Соня поділилася особистими кадрами

Як відомо, українська артистка Ані Лорак, яка перебралася в Росію, виховує 10-річну дочку Софію, яку народила в шлюбі з уже колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу.

Дівчинка в цьому році завела власну сторінку в Instagram, на якій активно ділиться з передплатниками своїми фото і відео.

Як пише Politeka.net, в новому пості вона показала кари минулого літа. Ролик став своєрідним прощанням з літом і канікулами.

"Знову в школу. Поки, літо 2021 року😢 😢 😢 😢 😢", - підписала Соня відео, додавши плачучі смайлики.

Численні фоловери активно відреагували на публікацію.

"Гарного навчального року«, » вдалого навчального року, хороших оцінок«,» Сонечка, відмінного навчального року "нехай осінь радує і дарує сонячний настрій", - писали в коментарях.

Батько Соні, Мурат Налчаджіоглу залишив у коментарі сердечка.

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