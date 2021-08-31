Телеведучий "Україна має талант" Григорій Решетник показав свою дружину Христину і захопився нею

Як передає Politeka.net, Григорій Решетник є зіркою телеканалу "СТБ". Він є ведучим проєктів "Холостяк" і "Україна має талант". У Григорія є дружина - Христина. Вони одружилися більше 10 років тому, і зараз у них 3 сини - Іван, Дмитро та Олександр. Христина і Григорій активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу Григорій Решетник опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, телеведучий зі своєю сім'єю відправився на відпочинок. На знімку його дружина-Христина в синьому купальнику, який відмінно підкреслює її засмаглу шкіру і прекрасну фігуру.

"Пані Решетник

Дуже красива дівчина", - додав Григорій Решетник.

Шанувальники засипали фотографію дівчини компліментами в коментарях: "Судячи з Христини, вам діток точно лелека приніс)))", "І ця дівчина подарувала світу трьох діток ❤️❤️❤️ а так і не скажеш... Афродіта", "Найкрасивіша", "Фігура вогонь", "Дуже красива", "Згодна з вами на мільйон відсотків, красуня😉👍", "Сяюча".

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