Відома українська модель Тетяна Брик попрощалася з літом спекотним фото з басейну

Переможниця шоу "Супер Топ-модель по-українськи" порадувала шанувальників новим постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net. У публікації модель висловила жаль у зв'язку із закінченням літа.

"Ось і літо пройшло... немов і не бувало... ахахаха у вас теж відразу ця пісня в голові виникла? це просто гімн цього дня) як ти оцінюєш це літо за 10ти бальною шкалою? У мене просто 10/10!", - зізналася Брик.

З такого приводу вона вирішила поділитися максимально літнім знімком. Так, на фото модель позувала в басейні, демонструючи свою фігуру і засмаглу шкіру. На ній був незвичайний чорний купальник-бікіні з кокетливими зав'язками, що проходять через сріблясті колечка. Тетяна ефектно відкинула голову назад, зробивши свою позу більш виразною.

Шанувальники моделі не змогли пройти повз її поста.

"Яка вау", "Якби я з тобою не познайомилася було б гірше, а так все 10/10. Фото вогонь просто", "красуня", - пишуть люди.

Нагадаємо, Брик з "Супер Топ-модель по-українськи" показала свої розваги в яскравому купальнику.

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