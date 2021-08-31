Життя у зірки зараз не цукор

Популярна українська співачка Ірина Білик показала розкішний образ в "кімоно" і поскаржилася на брак відпочинку

Як відомо, для Білик цей рік видався не надто вдалим. В кінці квітня співачка оголосила, що розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, через те, що російський продюсер фактично перестав приїжджати до них з сином. Також Білик зізнавалася, що цього літа не літала нікуди відпочивати через постійну роботу.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася своїми жалями про минуле літо.

"Ось і пролетіло літо. Уявляєте, ще не відпочивала ні дня. Може восени вийде? Поділіться-но друзі, де любите відпочивати восени?", - написала Білик.

Вона також поділилася знімком, на якому показала ближче один зі своїх концертних образів. Співачка була одягнена в темно-синє вбрання, що нагадує японське кімоно. На ньому були вишиті блідо-рожеві журавлі, що додавало образу зірки незвичайної родзинки.

Шанувальники Білик тут же почали коментувати публікацію.

"Неймовірна красуня дуже красиві довгі білі волосся круто крута блондинка", "як можна працювати все літо, не відпочиваючи", "дуже красива і талановита жінка!", "Іра, ви як завжди на висоті", - пишуть люди.

Нагадаємо, Ірина Білик розповіла, як її пісні виявилися у екс-чоловіка Пугачової Кіркорова.

Як повідомляла Politeka, Білик зі сльозами на очах зробила сумне зізнання після нового розлучення.

Також Politeka писала, що Білик у шкіряних ботфортах влаштувала справжню спеку на сцені, ефектні кадри.