Популярна українська співачка Ірина Білик показала розкішний образ в "кімоно" і поскаржилася на брак відпочинку
Як відомо, для Білик цей рік видався не надто вдалим. В кінці квітня співачка оголосила, що розлучається зі своїм чоловіком Асланом Ахмадовим, через те, що російський продюсер фактично перестав приїжджати до них з сином. Також Білик зізнавалася, що цього літа не літала нікуди відпочивати через постійну роботу.
Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася своїми жалями про минуле літо.
"Ось і пролетіло літо. Уявляєте, ще не відпочивала ні дня. Може восени вийде? Поділіться-но друзі, де любите відпочивати восени?", - написала Білик.
Вона також поділилася знімком, на якому показала ближче один зі своїх концертних образів. Співачка була одягнена в темно-синє вбрання, що нагадує японське кімоно. На ньому були вишиті блідо-рожеві журавлі, що додавало образу зірки незвичайної родзинки.
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Шанувальники Білик тут же почали коментувати публікацію.
"Неймовірна красуня дуже красиві довгі білі волосся круто крута блондинка", "як можна працювати все літо, не відпочиваючи", "дуже красива і талановита жінка!", "Іра, ви як завжди на висоті", - пишуть люди.
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