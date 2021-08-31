Племінниця культової української співачки Софії Ротару жорстко звернулася до своїх хейтерів

Артистка, яка виступає під псевдонімом Sonya Kay, нещодавно оголосила про те, що повертається на сцену після трагедії в родині. Минулої весни Соня втратила батька, а пізніше її мати захворіла коронавірусом і дуже важко переносила хворобу. Сьогодні співачка вперше зізналася, що на цьому тлі у неї розвинулася депресія, побороти яку було нелегко.

Втім, Sonya Kay оголосила, що зараз їй це вдалося, і вона вже готується до повернення на сцену.

Як повідомляє Politeka.net, співачка також поділилася у своєму Instagram емоційним постом. У ньому Соня вирішила подати невербальний сигнал своїм хейтерам. Співачка опублікувала знімок, на якому показує на камеру середній палець, притискаючи його до своєї мови. Одягнена зірка в білу водолазку з непристойним словом англійською мовою, а на її обличчя і руці красуються милі стікери з пандами.

"Всім хейтерам, які не чекали", - підписала фото Соня.

Її шанувальники тут же відреагували на публікацію.

"Ти - вогонь", "Воу Сонечка що за шикарність", "Ось це молодець", "ми в шоці", - пишуть люди.

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