Дружина відомого українського танцюриста і судді шоу "Танці з зірками" Влада Ями змусила чоловіка поділитися найяскравішим спогадом літа

Як пише Politeka.net, напередодні першого вересня Лілія Яма поділилася новим постом в Instagram. У ньому вона не змогла стримати емоцій у зв'язку із закінченням літа.

"Ну чому літо літо так швидко завжди закінчується?... Запасаємося терпінням і сміливо крокуємо в осінь. Вірю і знаю, що вона буде не менш насиченою і цікавою", - написала дружина хореографа.

Цей пост Лілія вирішила проілюструвати своїми новими знімками, на яких вона позує сидячи в кріслі.

Дружина танцюриста також поцікавилася у своїх передплатників, якими були їхні найяскравіші спогади про це літо. На це питання вирішив відповісти і сам Яма.

"Кавуна наївся", - з гумором написав він.

Передплатники Лілії також активно коментують її пост.

"Дуже красива", "ви божественна дівчина", "Ну просто богиня!", "Красотулечка", "тому що не можна бути на світі красивою такою! Супер!!", "Дуже, ну дуже гарненька!",- пишуть люди.

Нагадаємо, розпалений Влад Яма вночі засвітив красуню-дружину в леопардовому купальнику.

Як повідомляла Politeka, Яму з "Танців з зірками" обмазали фарбою прямо в центрі Києва.

Також Politeka писала, що Влад Яма з "Танців з зірками" здивував новим фото з дружиною і сином.