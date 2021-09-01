Відомий музикант Сергій Бабкін розповів, як його дружина Сніжана отримала важку травму
Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін є відомим музикантом і актором. Він прославився завдяки своїй участі в групі "5'nizza". У 2007 - му році він познайомився зі своєю майбутньою дружиною - Сніжаною. Вже багато років вона є менеджером Сергія. Подружжя активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу в інтерв'ю виданню Insider.ua Сергій розповів про те, що сталося з його дружиною - Сніжаною. За його словами, вона отримала на сцені велику травму.
"Так сталося, що 8 років тому у сніжки на сцені сталася велика травма – вона впала, розірвалися зв'язки і надірвалися м'язи. Їй наділи "нашийник". Далі рік мук - шия не тримала голову, пекельні болі, щотижневі блокади, мігрені, постійна лікувальна фізкультура. Гарували масу препаратів, щоб все всередині зрослося – нічого не виходило. Лікарі сказали, що потрібна операція", - поділився одкровенням музикант.
Пугачова на рибалці засвітила мішки під очима і юного супутника: "Галкіну заміна зростає"
Зупинилося серце легендарного артиста, його голос звучав у багатьох фільмах: "Шкода тебе втрачати"
Велика пожежа охопила готель, кадри з місця: "Полум'я знищило 450 кв. метрів"
Переможець "Голосу країни" і його вагітна дівчина не можуть жити в подарованій квартирі: з'ясувалася причина
Трагедія у нового судді "Танців з зірками" Макса Чмерковського, прощальне відео: "Я задихаюся, коли пишу це..."
Сніжана також розповіла, що допомогло їй впоратися з цією травмою.
"Через півроку регулярних практик ми познайомилися з медитацією, і ефект посилився. Потім впровадили дихальні практики. Підсумок - тіло одужало, пішли головні болі, жахливі панічні атаки, я стала засипати без таблеток, пішла тривожність, відновився цикл, пішли болі під час циклу і ще багато всього приємного!", повідомила Сніжана.
Раніше повідомлялося, дружина Сергія Бабкіна показала себе як є, вразивши одкровенням: "Довго сумнівалася, викладати чи..."
Також, дружина Сергія Бабкіна розповіла про особисту трагедію після відходу тата з сім'ї: "Світ змінився назавжди"
Politeka розповідала, побілілий Бабкін приголомшив видом з проводами на голові: несподівані кадри