Відомий музикант Сергій Бабкін розповів, як його дружина Сніжана отримала важку травму

Як передає Politeka.net, Сергій Бабкін є відомим музикантом і актором. Він прославився завдяки своїй участі в групі "5'nizza". У 2007 - му році він познайомився зі своєю майбутньою дружиною - Сніжаною. Вже багато років вона є менеджером Сергія. Подружжя активно ведуть соціальні мережі і діляться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу в інтерв'ю виданню Insider.ua Сергій розповів про те, що сталося з його дружиною - Сніжаною. За його словами, вона отримала на сцені велику травму.

"Так сталося, що 8 років тому у сніжки на сцені сталася велика травма – вона впала, розірвалися зв'язки і надірвалися м'язи. Їй наділи "нашийник". Далі рік мук - шия не тримала голову, пекельні болі, щотижневі блокади, мігрені, постійна лікувальна фізкультура. Гарували масу препаратів, щоб все всередині зрослося – нічого не виходило. Лікарі сказали, що потрібна операція", - поділився одкровенням музикант.

Сніжана також розповіла, що допомогло їй впоратися з цією травмою.

"Через півроку регулярних практик ми познайомилися з медитацією, і ефект посилився. Потім впровадили дихальні практики. Підсумок - тіло одужало, пішли головні болі, жахливі панічні атаки, я стала засипати без таблеток, пішла тривожність, відновився цикл, пішли болі під час циклу і ще багато всього приємного!", повідомила Сніжана.

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