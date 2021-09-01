Незмінний суддя шоу "Мастер Шеф" та відомий ресторатор Ектор Хіменес-Браво розговорився про українок

Як пише Politeka.net, відомий ресторатор та шеф-кухар колумбіського походження Ектор Хіменес-Браво, якого всі знають як суддю кулінарного шоу "Мастер Шеф", у своєму Instagtram часто ділиться з шанувальниками роздумами на різні теми.

Цього разу Ектор написав цілий пост про українських жінок, яких вважає унікальними. Ектор зізнався, що раніше в його житті були колумбійки та канадки, однак ідеальною жінкою для створення сім’ї він вважає українок.

"Вони і красиві, і доглядають за собою, і працюють, і піклуються про чоловіка, і діти завжди в пріоритеті – це СУПЕРЖІНКА", - пише Хіменес-Браво.

Ектор написав, що захоплюється силою українок, які знають баланс, якого не вистачає зарубіжним жінкам.

"Я дуже поважаю їх жіночу силу і те, як вони справляються з цим світом. І мені, як чоловіку, як джентельмену, завжди дуже хотілося взяти під захист таку жінку", - зізнається Ектор.

Також ресторатор розповів, що сім’ю він хоче створювати тільки з українкою.

"Але найбільше мене здивувала думка про те, що я хотів би створити сім'ю з українкою. Вони ті, хто створені для цього - затишок, сімейне вогнище і довіра. Ті, хто створюють сім'ю", - каже Хіменес-Браво.

У коментарях до поста шанувальники ресторатора написали багато коментарів.

"Бажаю вам удачі в побудові сім'ї 🙌. Нехай всі чоловіки іноземці думають як Ви😁", " Дякуємо за приємні слова👏❤️", " Добрий вечір 👌От чистого серця бажаю Вам знайти у Нас на Україні найвідданішу і люблячу дружину! 😉👩❤️💋👨🥂", "Екторе, це була ода чи крик душі?", - написали в мережі.

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