Зірки "Квартал 95" Євген Кошовий і Юрій Ткач відправили своїх дочок в перший клас

У 2014 році Євген Кошовий і його дружина, дизайнер Ксенія, стали батьками другої доньки Серафими, пише Politeka.net.

Першого вересня цього року дівчинка пішла в перший клас. Про це щасливі батьки повідомили у своїх акаунтах Instagram. Зокрема, Ксенія опублікувала кадри свята в сторіс.

Як виявилося, Серафима пішла в школу разом з донькою Юрія Ткача і його дружини Вікторії, Єлизаветою.

Обидві сімейні пари обрали навчальний заклад "KYIV INNOVATION SCHOOL", який знаходиться у Дніпровському районі.

Ксенія опублікувала кадри, як проходила шкільна лінійка.

А також пізніше зробила пост з сімейними фото.

"З 1 вересня! 💼 🍁 ✏ ️ З Днем знань !!! Чекаємо канікули😂 😂 😂", - написала Кошова.

"❤️👏 👏 👏Вітаю!", "❤️❤️❤️супер!!! Сімі веселих друзів!!", "О!!!! Дві подружки в одному класі!!! Це буде🔥 🔥 🔥", " другий раз в 1 клас!", "Успіхів Першокласниці!!!!🔔 🎈 ", "Круто вітаємо !!!! 😍 ", "Вітаю з першим класом)🎉 🎉 🎉 🎉 🎉", " вітаю першокласника 🎊 🎉 витримки батькам🤣", "вітаємо 😍 хороших оцінок, успіхів у навчанні, терпіння і міцного здоров'я", - написали користувачі мережі.

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