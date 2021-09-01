Відома співачка Ані Лорак показав святкові фото з 1 вересня в школі своєї дочки

Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Ані Лорак після розлучення з турецьким чоловіком Муратом остаточно перебралася в Росію, віддавши дочку в московську школу. У своєму Instagram артистка показала яскраві кадри з підросла дочкою Сонею, яку привела в школу на лінійку до 1 вересня.

На фотографіях щаслива матуся і дочка відображені в класі, дівчинка то сидить за партою, то стоїть біля прикрашеної до свята дошки. На знімках видно, що ані прийшла до Сони в школу в чорному вбранні – на ній вузькі штани, облягаючий топ, який ледь утримує декольте, і коротка шкіряна куртка, а на ногах стильні босоніжки на танкетці. Волосся артистки розпущене і акуратно укладене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до фотографій Лорак написала: "З 1 вересня! З Днем знань! Нехай всі наші дітки будуть здоровими, успішними і щасливими!". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото зірки, засинаючи її компліментами: "Яка вже доросла. Гарного навчального року", "Красуні. Сонечці успіхів у навчанні і відмінних оцінок", "Дочка росте, а мамуся молодіє", "Кароліна, вітаю", "Дві красуні".

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